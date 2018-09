Vende l'amata auto per pagare le cure alla moglie: dopo 12 anni l'incredibile sorpresa

Era il lontano 2006 quando Wesley Ryan ha guardato per l'ultima volta la sua Ford Mustang bianca del 1993, un'auto che chiamava amorevolmente "Christine", da cui si è dovuto separare per cause di forza maggiore. Ma Dopo 12 anni quest'uomo di San Antonio, in Texas (Stati Uniti), ha ricevuto una sorpresa in grado di farlo commuovere.

Per capire al meglio la vicenda bisogna andare indietro nel 2006, quando alla moglie e amica di liceo di Wesley, Laura Ryan venne diagnosticato un cancro alle ovaie molto grave. Nonostante l'enorme affetto per la sua “Christine”, l'uomo decise di vendere l'auto senza battere ciglio, così da ottenere i soldi per poter garantire alla moglie le migliori cure. Un gesto non semplice, come confermato dalla figlia Jeni alla Cbs: “Quell'auto era un pezzo del suo cuore, non potrà sostituirla con nessun altro veicolo. Non è un tipo materialista e quando mia madre si è ammalata, lui non ci ha pensato su due volte, e ha venduto la Mustang”.

Ma dopo 12 anni da quel triste addio, i figli di Wesley, Jeni e Jake, hanno trovato un modo per ringraziare il papà di tutti questi anni d'amore e gentilezza, regalandogli un'emozione che ormai non immaginava più di provare. I due giovani sono riusciti a rintracciare il nuovo proprietario dell'auto e dopo avergli spiegato la situazione, sono riusciti a ricomprarla, così da poterla mostrare al padre. Con l'aiuto di mamma Laura, che adesso è guarita dal cancro, i due ragazzi hanno attirato Wesley in un parcheggio per mettere in atto la sorpresa. Prima lo hanno bendato e poi hanno parcheggiato “Christine” davanti a lui. Inutile dire che quando la benda è stata tolta l'uomo non è riuscito a trattenere l'emozione. I figli hanno filmato tutta la scena e poi hanno postato il video su Facebook, dove è stato visto migliaia di volte.