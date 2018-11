La (brutta) verità dietro il video virale di mamma orsa e il suo cucciolo

Negli ultimi giorni è diventato virale un video che mostrava la faticosa scalata di una mamma orso e del suo cucciolo lungo una montagna completamente coperta di neve fresca. Il filmato, girato in Russia lo scorso mese, ha avuto grande successo sui social soltanto nelle ultime settimane. Migliaia di utenti lo hanno condiviso sui loro profili come simbolo della tenacia e dell'impegno, con il piccolo orso che si rialza dopo ogni caduta e alla fine riesce a raggiungere la mamma.

Ma nonostante il benevolo significato collegato a questo video, quando è stato visto da alcuni etologi ed esperti di riprese naturalistiche è emersa una realtà ben diversa. Secondo gli specialisti i due animali sono comportati in questo modo perché spaventati dal drone che li stava riprendendo, scambiato con tutta probabilità per una minaccia. A confermare questa tesi c'è un momento particolare del filmato in cui la mamma orsa sembra allontanare il piccolo proprio nel momento in cui il drone si era avvicinato a loro per filmare da una distanza ridotta.

Clayton T. Lamb, uno scienziato esperto di Grizzly ha messo in luce questo diverso punto di vista pubblicando un video con la spiegazione sul suo profilo Twitter: “Queste riprese sono pericolose e hanno messo questi orsi in una situazione molto pericolose”.

For many, the 2 minute clip of a baby brown bear trying to scale a snow-covered mountain was a life-affirming testament to the power of persistence.

🐻🏔️

But when biologists started watching the video, they saw a very different story.@TheAtlantic https://t.co/GhFGKDXXyc pic.twitter.com/eZBUOJnG69