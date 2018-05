Scendono dall'auto durante il safari e i ghepardi vanno all'attacco: famiglia in salvo

Una famiglia francese probabilmente non aveva ascoltato attentamente le istruzioni: e ha rischiato di morire.

La famiglia ha abbandonato il veicolo durante un safari nei Paesi Bassi, nonostante il regolamento del parco lo impedisca: volevano fotografare da vicino un gruppo di ghepardi.

Il Beekse Bergen è un safari di animali selvatici africani senza gabbie e recinti, per questo la prima regola del parco è "non scendere mai dall'auto".

Non certo soprendentemente, i turisti sono presi di mira dai ghepardi: fortunatamente sono riusciti per un pelo a rientrare in macchina senza conseguenze.

"Informiamo molto bene i visitatori sui rischi in molte lingue in diversi punti del parco", dice il portavoce del parco.

Video: Youtube/ FPE Humor