Riprende un “fantasma” in casa e chiede aiuto al web: "Ditemi cos'è"

Fantasma o effetto ottico? Negli ultimi giorni è diventato virale un filmato condiviso su YouTube da Joey Nolan, un utente di Long Island, che ha postato in Rete un misterioso filmato ripreso dalle telecamere di sicurezza posizionate nella sua abitazione. Nel video che risale all'8 agosto, viene mostrata l'entrata della casa e il soggiorno quando, dopo una manciata di secondi, dalla porta sembrano arrivare due sinistre figure. I profili sembrano quelli di un uomo e di un animale, probabilmente un cane, ma al momento nessuno è riuscito a rispondere alla richiesta di Nolan: ''Spiegatemi che cos’è''.

Dallo scorso 15 agosto, giorno in cui il video è stato postato in Rete, sono migliaia i commenti degli utenti che cercano di dare la loro spiegazione a quanto si vede nel filmato. Ce n'è per tutti i gusti, da chi accusa Nolan di aver “taroccato” il video, a chi gli consiglia una visita dallo psichiatra, fino a chi giustifica il fenomeno come un semplice effetto ottico. Alcuni invece, sono convinti che si tratti realmente di una presenza paranormale tanto da chiedere all'autore del filmato di informarsi sui precedenti inquilini della casa. Una cosa è certa, il gatto sdraiato nel salotto non si è accorto di nulla.