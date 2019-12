Vince tre medaglie con le scarpe “fatte a mano”: sui social scatta l'appello alla Nike

Nello sport, e anche nella vita, la passione e la determinazione sono più importanti di quello che possediamo o che indossiamo: un grande insegnamento che arriva da Rhea Bullos, una ragazzina filippina di 11 anni che è riuscita a vincere tre medaglie d'oro nei campionati studenteschi locali di atletica leggera correndo con delle scarpe fatte a mano, cucite sui piedi con delle bende e con tanto di logo “Nike” disegnato sopra. La famiglia infatti non aveva le disponibilità economiche per per comprare a Rhea un paio di scarpe vere, così la giovanissima atleta ha usato l'ingegno per non rinunciare alle gare.

Le foto, condivise sui social dal suo allenatore, Predirick B. Valenzuela, e hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, con centinaia di commenti che sono arrivati a pioggia. In molti si sono offerti di regalarle un paio di scarpe per le prossime competizioni, con diversi utenti social che hanno voluto lanciare un appello alla Nike: “Che aspetti a regalarle le scarpe e a farle da sponsor?”. Chissà se il colosso dell'abbigliamento sportivo accoglierà questa richiesta