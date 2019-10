La zucca gigante da 400 kg che diventa una barca

In questo periodo dell'anno, con l'avvicinarsi della notte di Halloween, soprattutto negli Stati Uniti le zucche diventano un prodotto ricercatissimo, in quanto sono molto utilizzate per le decorazioni a tema. Ma non tutti ne fanno lo stesso utilizzo. Ad esempio Justin Ownby, un agricoltore del Tennessee, per l'occasione è riuscito a coltivare una zucca enorme, dal peso di oltre 400 chilogrammi. Un risultato troppo soddisfacente per tramutare l'ortaggio gigante in una lanterna di Halloween, così Ownby ha pensato di farne un utilizzo ben diverso, trasformandola in un'imbarcazione con cui è riuscito ad attraversare un torrente.

Christin, la moglie di Ownby, ha postato il video dell'impresa su Facebook, dove il filmato ha accumulato migliaia di visualizzazioni, oltre a scatenare l'ilarità degli utenti social. Nonostante il precario equilibrio di Justin durante la traversata, la zucca-canoa è rimasta a galla senza troppi problemi.