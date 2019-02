3 lancia il concorso “Ciak Si Gioca” su App My3

Wind Tre lancia il concorso ‘Ciak Si Gioca – Gioca e vinci su App My3’, del brand 3, che mette in palio un viaggio ad Hollywood per due persone e interessanti premi ogni settimana.

I clienti 3 possono partecipare, ogni martedì, per tutto il mese di febbraio, al concorso tramite My3, l’applicazione mobile che permette di accedere ai servizi di assistenza con semplicità e autonomia. È possibile, ad esempio, visualizzare l’offerta attiva, monitorare i consumi, consultare le fatture, ricaricare, gestire le proprie sim e chattare con ‘Trelpy’, l’assistente digitale a disposizione 24 ore su 24.

I clienti che rientrano nell’iniziativa ‘Grande Cinema 3’, inoltre, possono visualizzare, all’interno di My3, la card personale che consente l’ingresso al cinema tutti i giorni, week-end inclusi.

Per aderire al concorso, occorre accedere alla sezione dedicata sull’App My3. Gli appassionati di cinema e non solo possono mettersi alla prova abbinando le coppie corrette tra attori, film o personaggi celebri, scoprire subito se hanno vinto e partecipare all’estrazione finale di un viaggio ad Hollywood per 2 persone.

Maggiori informazioni sul nuovo concorso sono disponibili sul sito www.tre.it e sui canali social di 3.