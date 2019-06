Arriva l'app salva-vita con i messaggi della Protezione Civile: come funziona IT-alert

Informazioni in tempo reale su calamità, terremoti e alluvioni: arriveranno direttamente sul telefono gli avvisi di allerta della Protezione Civile tramite un sistema che ha avuto il prima via libera grazie al Decreto Sblocca Cantieri.

Si chiama IT-Alert, e l'applicazione sarà gestita dalla Protezione civile per avvisare i cittadini in caso di pericolo imminente.

"Vogliamo che le potenzialità del web siano utili anche per salvare vite umane" annunciano i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Ambiente Patrizia Terzoni, Roberto Traversi e Antonio Federico spiegando come funzionerà il sistema.

"In determinate situazioni è fondamentale mettersi in contatto rapidamente con i cittadini in difficoltà"

Il sistema di allarme pubblico Salva-vita creerà un filo diretto con gli utenti attraverso la diffusione di tempestivi messaggi ai terminali che si trovano all’interno dell’area geografica interessata da una calamità. I messaggi saranno diffusi tramite il servizio di Cell Broadcast Service sotto forma di messaggio IT-alert.

Come funziona It-alert

I messaggi di IT-alert raggiungono solo i cellulari interessati grazie alla localizzazione della cella telefonica a cui sono agganciati ed è indifferente ad eventuali saturazioni della rete.

Nessuna app da scaricare, l'applicazione o meglio la tecnologia è già integrata nello smartphone e non necessita di azioni preventive.