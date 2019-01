PlayStation 4, dall'Antitrust multa da 2 milioni di euro per Sony

L'Autorità garante per la concorrenza ha comminato una multa da 2 milioni di euro alla Sony per pratiche commerciali scorrette relativamente alla promozione e vendita della console PlayStation 4 e dei videogiochi tramite il PlayStation Store. Lo si legge in una delibera pubblicata sul bollettino dell'Autorità Antitrust contro Sony Interactive Entertainment Europe Limited, Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited e Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A.

La multa dell'Antitrust è una conseguenza della mancata "evidenziata in maniera chiara e sin dal primo contatto" dell'informazione relativa al fatto che fosse necessario l'abbonamento a pagamento a PlayStation Plus per poter giocare in modalità multiplayer online e usare i videogiochi acquistati a distanza tramite il Playstation Store. Una carenza, rileva l'Authority, non sanata neppure dalla confezione del prodotto PlayStation 4 che non evidenzia "in maniera chiara e immediatamente percepibile" l'informazione riportandola invece "con un carattere molto piccolo e di difficile lettura, soltanto nella parte posteriore della confezione".