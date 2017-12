Buon anno, le frasi di auguri più originali e divertenti per Whatsapp o sms

Come augurare buon anno e far ridere amici e parenti: non solo "buon anno e buone feste", ecco le frasi più divertenti e originali che abbiamo scovato per fare gli auguri su Whatsapp, sms, Facebook.

Auguri di Buon anno: le citazioni più famose

- Un ottimista sta in piedi fino a mezzanotte per vedere l’anno nuovo. Un pessimista sta in piedi fino a mezzanotte per essere sicuro che l’anno vecchio sia passato. Auguri, indipendentemente dalla tua posizione.

(Bill Vaughan)

- Al 2017 invidio il fatto che potrà andare in pensione dopo soli 12 mesi. Auguri a tutti i lavoratori!

(anonimo)

- Ti auguro di trascorrere con gioia il 31 dicembre: Giornata Mondiale del “Che cosa fai tu stasera?”

(Romain Cheylan)