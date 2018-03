Buona Pasqua, le frasi di auguri più originali per Whatsapp o sms

Come augurare Buona Pasqua e regalare un sorriso ad amici e parenti. Se la fantasia vi fa difetto, o semplicemente non avete il tempo materiale di scrivere un messaggio d’auguri da mandare alle persone più care, non fatevi prendere dallo sconforto. Ecco le frasi più originali e divertenti che abbiamo scovato in Rete per fare gli auguri su Whatsapp, sms, Facebook, Intsagram e via dicendo.

Messaggi di auguri classici

"In questo giorno speciale cerca di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con te, di stupirti ancora della vita. Auguri di Buona Pasqua".

"Vorrei augurare a tutti una Pasqua che rinnovi la speranza nei cuori e faccia ritrovare il sorriso anche a chi l ha perso da tempo….".

"Pasqua è sentire nel cuore gioia e speranza, un tiepido sole che brilla ed illumina"."L’amore, la Gioia e la Pace ti Accompagnino Sempre! Buona Pasqua"

"In questo giorno speciale auguro a te e famiglia di godere pienamente dei meravigliosi doni che la vita può regalare. Buona Pasqua".

Frasi divertenti sulla Pasqua

Un anno è composto da quattro stagioni:

-Cosa fai a Pasqua?

-Cosa fai a Ferragosto?

-Cosa fai ad Halloween?

-Cosa fai a Capodanno?

Natale con i tuoi. Pasqua, con la pioggia.

Buona Pasqua a tutti quelli che trovano sempre il pelo nell’uovo.

Non ho mai capito a cosa serva mettere la data di scadenza sull’uovo di Pasqua.

Tanto non arriva mai fino a martedì.

La migliore sorpresa che io abbia mai trovato nell’uovo di Pasqua è un altro uovo di Pasqua

Pasqua. Dio s’è fatto Uovo.

– Dove fai pranzo a Pasqua?

– Su Instagram.

Che la tua vita sia piena di certezze come la pioggia a Pasquetta

Citazioni e frasi religiose

"Lasciamoci, in questa Pasqua, lavare gli occhi dell’anima, per poter veder le cose belle e fare le cose belle". Papa Francesco.

"Andiamo e lasciamoci sorprendere da quest’alba diversa, lasciamoci sorprendere dalla novità che solo Cristo può dare. Lasciamo che la sua tenerezza e il suo amore muovano i nostri passi, lasciamo che il battito del suo cuore trasformi il nostro debole palpito". Papa Francesco

"La Pasqua è l’evento che ha portato la novità radicale per ogni essere umano, per la storia e per il mondo: è trionfo della vita sulla morte; è festa di risveglio e di rigenerazione". Papa Francesco

"Non si può vivere la Pasqua senza entrare nel mistero. Per entrare nel mistero ci vuole umiltà". Papa Francesco

"Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace". Papa Francesco

"Vi diranno che non siete abbastanza. Non fatevi ingannare, siete molto meglio di quello che vi vogliono far credere" Papa Giovanni Paolo II

"Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell'oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all'oceano mancherebbe. Che questa Pasqua ti faccia capire l'importanza delle piccole cose per i grandi cambiamenti". Madre Teresa di Calcutta

"È facile amare chi sta lontano. Non è sempre facile amare chi vive vicino a noi. La Pasqua è proprio il momento più bello e significativo per farti scoprire l'importanza delle persone più care: che questo sia per te un giorno di rinascita e crescita". Madre Teresa di Calcutta

"La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L'amore sia il valore più importante per la tua Pasqua”. Giovanni Paolo II

"All'umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male, dell’egoismo e della paura, il Signore risorto offre in dono il Suo Amore che perdona, riconcilia e apre l’animo alla speranza" (Giovanni Paolo II);

"Auguri di Buona Pasqua, che Gesù possa rinascere anche nei nostri cuori".

"La luce di Gesù risorto disperda le tenebre del cuore e dello spirito! Ti auguro di sentire sempre quella pace che dà serenità. Tanti auguri di Buona Pasqua!".

"Pasqua non è un giorno come gli altri, ma è il giorno in cui se vuoi, puoi rinascere a nuova vita. Buona Pasqua".

Aforismi e proverbi sulla Pasqua

Pasqua è meglio di Natale perché Papà ci porta alla chiesa redentorista dove tutti i preti sono vestiti di bianco e cantano. Sono felici perché Nostro Signore è in cielo. (Frank McCourt)

Il periodo che precede la Pasqua è il periodo in cui la vita si muove nuovamente verso la sua pienezza e, con questa sua forza oggi così poco compresa, spinge anche noi a rinnovarci, ad abbracciare con una nuova visione lo scorrere incerto della vita. (Susanna Tamaro)

"Non si può seppellire la verità in una tomba: questo è il senso della Pasqua"(Clarence W. Hall);

Vroccula e predicaturi doppu Pasca perdunu 'u sapuri

(Broccoli e predicatori dopo la Pasqua perdono il sapore, ogni cosa va fatta al tempo giusto!)

A Natale, mezzo pane; a Pasqua, mezzo vino.

Per Pasqua e per Natale, nessun lasci il suo casale.

Pasqua tanto desiata, in un giorno è passata.

Tanto si parla della Pasqua che alla fine arriva.

Auguri di Pasqua, un'immagine da condividere su WhatsApp

Buona Pasqua, ecco un video carino

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

(Video i battiti del cuore, Facebook)