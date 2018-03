Una start-up italiana ha inventato la camicia che non si sporca

Pensate a quante volte vi siete sporcati in pausa pranzo e poi siete dovuti tornare in ufficio con la camicia macchiata o al tempo perso impiegato a stirare. Partendo da questa comune considerazione Leone e Daniel​ hanno deciso di mollare tutto le loro certezze per intraprendere una piccola rivoluzione nel mercato del “Fashion-Tech​”.

I due giovani innovatori italiani hanno dato vita a Zeno Technology​, una start-up italiana che ha trasformato una semplice camicia di puro cotone in una camicia antimacchia e no-stiro, lasciando intatte il senso di freschezza e morbidezza di una classica camicia.

A rendere Zeno una camicia unica sul mercato è proprio l’unione tra tradizione e innovazione. Al cotone premium, da sempre utilizzato nella produzione delle camicie migliori, i fondatori di Zeno hanno unito le ultime tecnologie sviluppate nel mondo tessile, strizzando l'occhio anche all'ambiente: meno lavaggi vuol dire meno emissioni di CO2​ e meno consumo di acqu per far funzionare lavatrici e asciugartici. Inoltre addio ferro da stiro: non servirà stirare.

"Per anni abbiamo lavorato nel settore tessile - spiegano Leone e Daniel​ - vendendo milioni di camicie nel mondo, sempre facendo affidamento sulla filiera tradizionale. E proprio parlando con i propri clienti, sono riusciti a capire i problemi comuni di chi indossa una camicia tutti i giorni: il tempo perso a stirare, i difficili trattamenti per eliminare le macchie, gli aloni di sudore. È da qui che nasce Zeno, la camicia antimacchia e no-stiro, 100% cotone".

Da qualche giorno la sturt-up ha lanciato una campagna Kickstarter per raccogliere finanziamenti.

"La scelta nasce dal desiderio di offrire alle persone un prodotto di alta qualità​ ma ad un costo contenuto - spiegano - Per farlo l’unico modo era tagliare la filiera tradizionale. Vendiamo direttamente al consumatore. Nessun distributore, grossista o negozio al dettaglio".