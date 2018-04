Come cancellarsi (per sempre) da Facebook

Volete cancellarvi da Facebook per sempre? I motivi potrebbero essere i più disparati e personali. Come fare? Potreste trovare infatti alcune difficoltà. Infatti il popolare social network invita gli utenti semplicemente a disattivare il proprio account. Disattivare l'account significa metterlo in stand-by, potendo poi riaccedere in qualsiasi momento. Cancellare l'account per sempre è invece un altro paio di maniche. In entrambi i casi, bastano pochi clic.

Come prendersi una pausa da Facebook

Se volete prendervi solo una pausa da Facebook può essere la soluzione che fa per voi: in tal caso basta cliccare la spunta in alto a destra della pagina, andare su "Impostazioni", entrare nella sezione "Generali e, ultima opzione in basso, cliccare su "Disattiva account".

La disattivazione disabilita il vostro profilo Facebook e rimuove il vostro nome e le foto dalla maggior parte dei contenuti che avete condiviso nel corso del tempo (molti anni spesso, è da un decennio ormai che Facebook è entrato nella vita degli italiani). Alcune informazioni potrebbero comunque essere visibili alle altre persone, ad esempio il vostro nome nella lista di amici di qualcun altro e nei messaggi scambiati con gli amici. Potete riattivare il vostro account quando lo desiderate effettuando nuovamente l'accesso a Facebook. In questo modo, il vostro profilo Facebook sarà ripristinato del tutto.

Come cancellare il proprio account Facebook

Ma c'è anche chi vuole cancellare definitivamente il proprio account Facebook. Se volete salutare per sempre il social network più famoso del mondo, dovete brigare un po' di più tra le condizioni d'uso e le pagine di assistenza.

Per eliminare in modo permanente l'account (non potrete mai più riattivarlo né recuperare foto, status, video, contatti e quant'altro) dovete andare a questo indirizzo. A quel punto l'eliminazione di tutti i contenuti che avete pubblicato, come foto, aggiornamenti di stato o altri dati memorizzati sui sistemi di backup, potrebbe richiedere fino a 90 giorni dall'inizio del processo di eliminazione. Tali informazioni sono inaccessibili alle altre persone che usano Facebook durante il processo di eliminazione.