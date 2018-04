Facebook, come controllare se i propri dati sono stati 'rubati'

Lo scandalo Cambridge Analytica sui dati 'rubati' a Facebook e utilizzati per influenzare alcuni eventi politici ha fatto il giro del mondo. Sono milioni i profili degli utenti di tutto il mondo che potrebbero essere finiti nelle mani dell'agenzia britannica finita nell'occhio del ciclone.

In queste ore il social network di Marc Zuckerberg ha diffuso il link attraverso il quale gli iscritti al social network possono verificare se i propri dati e quelli dei propri amici siano stati utilizzati da Cambridge Analytica, tramite l'app “This Is Your Digital Life".

Una notizia accolta favorevolmente dal Codacons, che ha promosso una class action negli Stati Uniti a tutela degli utenti italiani. In un comunicato ufficiale l'associazione dei consumatori ha invitato tutti gli utenti a verificare l'eventuale utilizzo improprio dei propri dati personali attraverso il servizio messo a disposizione da Facebook.

“Invitiamo tutti gli iscritti a Facebook a collegarsi all’apposito link e accertare il proprio coinvolgimento nello scandalo Datagate – afferma il presidente del Codacons Carlo Rienzi – Chiunque risulterà “positivo” alla verifica potrà aderire alla class action promossa dal Codacons e ottenere il risarcimento danni da Facebook per uso illecito dei dati personali”.

“Rivolgiamo un appello agli italiani – conclude Rienzi - affinché eseguano il test in questione, avvisando anche i propri amici di un eventuale coinvolgimento nello scandalo, e li invitiamo a contattarci immediatamente qualora dal sito Facebook risulti l’utilizzo dei loro dati da parte di Cambridge Analytica”.