Facebook si "mangia" Tinder: arriva il nuovo servizio di "dating online"

Facebook sfida Tinder e si lancia nel business dei servizi di incontri online. Dopo un anno di test Mark Zuckerberg ha lanciato un nuovo servizio di "dating online" accessibile - per gli utenti maggiorenni - su una nuova scheda nell'app Mobile di Facebook.

Facebook Dating è già attivo negli Stati Uniti (e in Argentina, Bolivia, Brasile, Canada, Cile, Columbia, Ecuador, Guyana, Laos, Malesia, Messico, Paraguay, Perù, Filippine, Singapore, Suriname, Tailandia, Uruguay e Vietnam) e arriverà in Europa all'inizio del 2020.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Facebook Dating richiede agli utenti interessati di creare un nuovo profilo che verrà "incrociato" con altre persone suggerite in base alle preferenze e interessi inseriti su Facebook. Un occhio particolare alla privacy - soprattutto dopo la maxi multa combinata 5 mesi fa alla società di Menlo Park - impedirà di apparire nei "match" di chi è già amico su Facebook a meno che entrambi gli utenti scelgano di usare il "Secret Crush" rivelando la propria reciproca attrazione, magari taciuta in pubblico per timidezza o convenienza.

Una particolare funzione permetterà di incrociare le persone che partecipano ad eventi e gruppi, ritrovandoli anche grazie all'uso delle stories e post su Instagram. Una integrazione che vuole essere una sorta di vero e proprio scacco matto a tutte le altre app del settore.