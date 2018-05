Facebook sta sviluppando un'intelligenza artificiale per bloccare bulli e fake news

Da EuropaToday - Nei prossimi anni "il nostro obiettivo sarà quello di sviluppare strumenti di intelligenza artificiale, e assumere altro personale, per controllare in modo proattivo i contenuti che entrano nel sistema e rimuoverli". Lo ha annunciato il CEO di Facebook, Mark Zuckerberg, durante il suo intervento al Parlamento europeo a Bruxelles.

Fake news e bullismo

Zuckerberg ha risposto alle domande degli europarlamentari, affrontando tutti i temi legati alle polemiche che hanno coinvolto Facebook negli ultimi anni, dallo scandalo Cambridge Analytica al terrorismo, passando per fake news e bullismo. "Il bullismo e altri comportamenti simili - ha detto - non devono avere alcun posto nei nostri servizi. Per ottenere questo dobbiamo migliorare la nostra strategia". Come? Attraverso l'intelligenza artificiale, che servirà anche a contrastare false notizie e possibili interferenze nelle elezioni.

Interferenze elettorali

"Ci saranno molte elezioni importanti in Europa quest'anno e l'anno prossimo, dalla Slovenia alla Svezia alla Polonia e ovviamente le elezioni europee: è una nostra priorità evitare che qualcuno che possa interferire come è accaduto per la Russia nelle elezioni americane", ha spiegato Zuckerberg. "Nel 2016 siamo stati troppo lenti nell'individuare le influenze russe nelle elezioni Usa, non eravamo abbastanza preparati. Ma da allora abbiamo investito in maniera significativa", ha aggiunto.

Lo scandalo Cambridge Analityca

Inevitabile il riferimento allo scandalo Cambridge Analityca, legato proprio alle interferenze russe nella campagna elettorale Usa ma anche al referendum sulla Brexit nel Regno Unito: "Ci scusiamo per l'errore commesso".

Continua a leggere su EuropaToday