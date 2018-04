Facebook si sdoppia (ancora): nasce Local e promette una nuova rivoluzione social

Cosa fare nel weekend? Cosa succede questa sera? Per rispondere a domande come questa Facebook ha pubblicato una nuova applicazione per smartphone pubblicata in queste ore sugli "app store" italiani di iOs Apple e Google Android.

Facebook Local è una nuova app che si propone di aiutare gli utenti iscritti al social di Menlo Park a scoprire "luoghi" e "cose da fare" su consiglio degli amici fidati.

"Cerchi qualcosa da fare con i tuoi amici questo fine settimana o vuoi esplorare un nuovo quartiere? Non perderti neanche un evento nelle tue vicinanze, ovunque ti trovi"

Così recita la descrizione che riporta anche le funzioni già disponibili

Vedi le attività più recenti, gli eventi e i luoghi con cui interagiscono i tuoi amici e gli aggiornamenti degli organizzatori di eventi e delle Pagine che segui.

Trova eventi e attività nelle tue vicinanze o in un'altra città con una mappa interattiva e filtrali per orario, categoria, luogo e molto altro.

Ottieni consigli basati sugli eventi più popolari tra i tuoi amici, sulle attività che hai già svolto in passato, sulle Pagine che ti piacciono e sulle nostre Guide selezionate.

Esplora le liste locali di eventi e luoghi consigliati in oltre 60 città.

Aggiungi calendari dal tuo cellulare per vedere tutti i tuoi programmi e inviti in un unico posto.

Attiva la ricezione di notifiche sugli eventi in programma in modo da non perderti eventuali modifiche ai dettagli.

L'app Facebook Local è una riedizione di un progetto inizialmente chiamato "Events" ma che si arenò in poche settimane. Lo scorso novembre il social di Mark Zuckerberg rinnova l'applicazione ribattezzandola "Local" ed oggi diventa disponibile per lo store italiano.

L'app indipendente tramite un algoritmo fornisce indicazioni sui locali e gli eventi in base alla posizione dell'utente, ma anche in base alle esperienze passate: se l'utente, in passato, si è taggato in una pizzeria dove c'è il karaoke, Facebook proverà ad accontentarlo di nuovo conoscendo i suoi gusti.

Perplessità per la scelta di creare un'app indipendente ma Facebook punta a replicare il successo di Messenger.

Per la galassia di Zuckerbergun'altra gallina dalle uova d'oro: la app porterà all'azienda californiana vagonate di dati aziendali e personali ed un nuovo canale per incassare gli investimenti pubblicitari di chi riterrà necessario usare anche questo canale.