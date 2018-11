Facebook non funziona: è #facebookdown. Problemi anche su Instagram

Facebook sta dando problemi a numerosi utenti in diversi paesi europei (Italia compresa). Il disservizio a quanto pare sta interessando anche molti gli Stati Uniti (con un picco di segnalazioni nell'area di New York) e diverse altre nazioni. Il boom delle segnalazioni intorno alle 14: in tanti hanno avuto problemi nell'accedere al social network, segnalando la cosa soprattutto su Twitter.

Molti utenti hanno lamentato problemi a caricare le foto o a postare commenti. Più in generale il servizio sembra molto rallentato.

Problemi analoghi sono stati riscontrati su Instagram, in particolar modo a Londra, Parigi e Amsterdam. Ma anche in questo caso sono tanti gli utenti italiani che lamentano il mancato funziomento del social network.

Facebookdown, la mappa di downdetector

Il #Facebookdown parziale di oggi ci ha impedito purtroppo di avviare la trasmissione in diretta del nostro #FBlive settimanale, che è quindi annullato. A presto!#Report — Report (@reportrai3) 20 novembre 2018