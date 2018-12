Facebook down, il social non funziona: problemi per molti utenti con il login

Facebook non funziona: il social non è raggiungibile o sta andando a rilento in Italia. Anche per chi riesce a usare il social network di Mark Zuckerberg si registrano comunque ritardi nella pubblicazione dei post e nel caricamento delle pagine. A riportare per primi il problema sono stati gli utenti che si sono riversati su Twitter per comunicarla, usando l'hashtag #FacebookDown. I problemi si stanno verificando non solo in Italia ma anche nel resto d'Europa.

Perché oggi Facebook non funziona?

"Errore di accesso. Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l'accesso", è stato il messaggio che molti utenti hanno riscontrato. Gli utenti lamentano di non essere in grado di accedere al servizio. Quando si inserisce la password, per quanto corretta possa essere, il sito respinge ugualmente la richiesta. Cosa è successo oggi a Facebook? Le cause possono essere diverse: attacchi informatici, bug, aggiornamenti vari. Difficilmente però le cause vengono rese note dalla piattaforma che però – va sottolineato – spesso risolve i problemi nel giro di qualche minuto. Facebook ha confermato di aver problemi di natura tecnica e di star "verificando e lavorando a una soluzione".

Non è la prima volta che il social di Zuckerberg ha problemi di questo tipo. Ora la situazione sembra tornata alla normalità, ma si registrano problemi nel caricamento delle pagine.

A questo link una mappa utile per seguire in tempo reale le segnalazioni sul down di Facebook di oggi mercoledì 5 dicembre 2018.