Portale per adolescenti di Facebook: 10 consigli per utilizzare i social (responsabilmente)

Liz Perle, una consulente americana che si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti, ha stilato una serie di consigli per l'utilizzo del Portale per gli adolescenti lanciato da Facebook.

La lista dei 10 principi, pubblicata sul Portale, è nata dalle conversazioni avvenute con gli stessi adolescenti: si tratta di ciò che viene loro in mente più spesso quando si parla di sicurezza online, tema che emerge spesso quando si alle persone di questa generazione del modo in cui vivono le loro vite sociali e creative sui social media. Liz ha sempre trovato strana la distinzione che fanno le persone tra mondo “online” e “offline”, quasi come se si trattasse di due vite parallele per la generazione Z. Sono due tipi di esperienza che vengono vissuti con entusiasmo, in contemporanea e in modo integrato. I contenuti che si creano, le conversazioni che si intrattengono, le amicizie che si stringono e le misure di sicurezza che si prendono non sono meno significative online rispetto a quanto lo siano offline.

Ecco i 10 consigli:

1 – Pensa (per cinque secondi) prima di agire: Prima di pubblicare un contenuto visibile a tutti, fermati a pensare: “Mi sentirei a mio agio nel leggerlo ad alta voce davanti ai miei genitori e ai miei nonni?”. A scuola ci saranno sempre persone che pubblicano un numero di contenuti eccessivo sui social media (lo fanno anche alcuni degli adulti che conosci). Resisti alla tentazione, ignora questa tendenza e condividi i dettagli più privati solo con i tuoi amici stretti.