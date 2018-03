Facebook svela novità: per gli utenti maggior controllo dei dati

Facebook ha svelato una serie di novità per rendere più facile agli utenti la visione e l'accesso alle informazioni che il social network detiene su di loro. La decisione di ridisegnare le impostazioni è stata presa dopo le polemiche sull'uso improprio dei dati di oltre 50 milioni di utenti di Facebook da parte di Cambridge Analytica, che sta minando la credibilità del social network e la fiducia dei suoi utenti.



Tra le novità, un nuovo menu sui dispositivi mobili per rendere più facile la ricerca e nuove impostazioni per rafforzare la sicurezza e la privacy. Inoltre, Facebook ha introdotto uno strumento chiamato "Accedi alle tue informazioni", dove poter leggere i commenti lasciati e i post condivisi, e cancellarli.

Sarà anche più semplice per gli utenti scaricare i loro dati, come foto e contatti, e spostarli in altri servizi. Inoltre, Facebook proporrà nuovi termini di servizio e aggiornerà la sua politica sull'uso dei dati per spiegare meglio agli utenti come li raccoglie e li usa.

Facebook ha reso noto che gli utenti saranno in grado di apportare le modifiche su privacy e sicurezza da una singola pagina, invece di dover accedere a circa 20 sezioni differenti della piattaforma del social. Le modifiche dovrebbero essere operative per tutti gli utenti nelle prossime settimane.

"La scorsa settimana ha mostrato quanto lavoro dobbiamo fare per rafforzare le nostre politiche e aiutare le persone a capire come lavora Facebook e le scelte che hanno sui loro dati" ha scritto Facebook, presentando le novità. "Lavoravamo alla maggior parte di questi aggiornamenti da un po' di tempo e gli eventi degli ultimi giorni ne hanno sottolineato l'importanza".