Facebook, breccia nella sicurezza: a rischio i dati di milioni di utenti

Se vi siete trovati "sloggati" dal vostro account di Facebook è perché il gruppo fondato da Mark Zuckerberg ha riscontrato problemi di sicurezza su 50 milioni di account (e per stare tranquilli ha obbligato 90 milioni di account a riloggarsi).

La a vulnerabilità è stata riscontrata nel sistema dei token di accesso al social network. Tuttavia Facebook ha anche detto di non conoscere l'origine o l'identità di chi ha realizzato l'attacco, né di averne valutato appieno la portata perché è solo all'inizio dell'indagine.

Security Update https://t.co/8HUo0aHIQJ — Facebook Newsroom (@fbnewsroom) 28 settembre 2018

Come spiega il social network nella nota la vulnerabilità è stata riscontrata nel pomeriggio di martedì 25 settembre.

Gli aggressori hanno sfruttato una vulnerabilità nel codice di Facebook che ha avuto un impatto su "Visualizza come", una funzionalità che consente alle persone di vedere come appare il proprio profilo a qualcun altro. Ciò ha permesso loro di rubare i token di accesso a Facebook che potevano quindi utilizzare per prendere possesso degli account. Dopo aver risolto la vulnerabilità sono stati reimpostati i token di accesso dei 50 milioni di account interessati dal leak. Cautelativamente sono stati reimpostati i token di accesso per altri 40 milioni di account che sono stati oggetto di una ricerca "Visualizza come" nell'ultimo anno.

Di conseguenza, circa 90 milioni di persone dovranno ora accedere nuovamente a Facebook o a qualsiasi app che utilizza Facebook Login. Chi ha problemi ad accedere di nuovo a Facebook, ad esempio perché hanno dimenticato la password, possono contattare il Centro assistenza. Facebook consiglia di visionare la sezione "Sicurezza e accesso" nelle impostazioni in cui sono elencati i luoghi in cui le persone sono registrate su Facebook con l'opzione "one-click" per disconnettersi da tutte.