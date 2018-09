Facebookdown: il social network non funziona

Facebook sta dando problemi a numerori utenti in tutta Italia. A partire dalle 13 in tanti hanno iniziato a segnalare problemi nell'accedere al social network, segnalando la cosa soprattutto su Twitter e Instagram.

#Facebookdown, segnalazioni in Italia da Nord a Sud: le ultime notizie

Problemi a "macchia di leopardo", come si dice in questi casi. La mappa delle interruzioni su Downdetector.it mostrra difficoltà soprattutto nelle aeree di Milano, Roma, Napoli e Palermo. Problemi in particolar modo al Nord.