Il bug di Facetime su iPhone che 'spia' le persone che chiami

Gli utenti che utilizzano abitualmente Facetime devono stare molto attenti: è stato segnalato un bug del sistema operativo iOs, quello utilizzato dagli iPhone, che consente l'accesso al microfono e alla fotocamera frontale dello smartphone prima ancora che la chiamata venga accettata. La notizia è stata confermata direttamente dal portavoce della Apple, mentre nel frattempo è diventato virale un post sui social media che mostra il problema legato a FaceTime, il servizio di chat audio e video di Apple. Grazie a questo bug chi effettua una chiamata può ascoltare l'audio e vedere l'immagine del ricevente prima che questi risponda alla telefonata, con gli inevitabili imbarazzi e problemi di privacy.

"Siamo a conoscenza di questo problema e abbiamo identificato una correzione che verrà rilasciata in un aggiornamento del software entro questa settimana", ha detto all'agenzia Dpa il portavoce di Apple.

Bug di Facetime su iPhone, l'esperto: “Meglio disattivare l'applicazione”

"Un software oggi è composto da così tante linee di codice che è quasi impossibile avere la garanzia che sia del tutto 'bug free', cioè privo di errori al 100%". Ad affermarlo è Victor Chebyshev, ricercatore di Kaspersky Lab, che commenta così la notizia di un bug nell'applicazione FaceTime di Apple che consentirebbe di ascoltare brevemente la voce o l'audio della persona chiamata, a sua insaputa e prima di aver risposto alla chiamata.

"I vendor dei vari software -continua l'esperto- si affidano quindi alla community della sicurezza informatica per ricevere un aiuto nel rilevamento e nella correzione di eventuali bug prima che possano essere sfruttati da cybercriminali o attaccanti generici. Ad Apple va riconosciuto il fatto di aver diffuso velocemente la notizia". Il ricercatore evidenzia inoltre che il colosso di Cupertino "ha anche disattivato temporaneamente la funzione 'chat di gruppo' di FaceTime per proteggere ulteriormente gli utenti da eventuali violazioni della loro privacy. Consigliamo a chi è interessato di disattivare la app FaceTime fino a quando Apple non rilascerà la patch per risolvere il problema", conclude l'esperto.