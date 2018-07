Perché la Ue vuole multare di nuovo Google

Altra stangata in arrivo per Google. La Commissione europea si appresterebbe a infliggere al colosso di Mountain View una maxi multa record da 4,3 miliardi di euro per abuso di posizione dominante.

Il motivo? Secondo la Commissione Ue Google avrebbe abusato della sua posizione dominante nel sistema operativo Android per i telefoni cellulari. La sanzione non è stata ancora annunciata ufficialmente ma anticipata dall’agenzia Bloomberg e dall’Afp.

La multa supera in modo significativo i 2,4 miliardi che Bruxelles aveva imposto alla società lo scorso anno per aver abusato della sua posizione dominante come motore di ricerca, secondo la Commissione, conferendo un vantaggio illegale a un altro suo prodotto, il servizio di comparazione degli acquisti.

Si tratta di tanti soldi, anche se va sottolineato che solo nel 2017 Google ha fatturato oltre 110 miliardi di dollari per un utile netto di 12,62 miliardi.

Perché la Ue vuole multare Google

L’accusa riguarda Android, il sistema operativo di Google per smartphone. Secondo la Commissione europea Google avrebbe utilizzato Android per imporre il suo dominio nella ricerca onlin, ad esempio imponendo ai produttori di preinstallare il motore di ricerca Google Search o il browser Chrome. Android è il sistema operativo utilizzato in oltre l'80% degli smartphone di tutto il mondo ed è vitale per le entrate future del gruppo. Google avrà 90 giorni per offrire soluzioni che soddisfino i rilievi mossi dalla Commissione europea.