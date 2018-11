Attacco hacker alla Pec, coinvolte 500mila caselle di posta

Sono in tutto 500mila le caselle di posta elettronica certificata, 98 di appartenenti alla Pubblica amministrazione, coinvolte nell'attacco informatico che ha coinvolto 3000 tra soggetti pubblici e privati italiani nei giorni scorsi e che ha avuto come conseguenza più evidente il blocco dei tribunali.

A fornire il bilancio è Roberto Baldoni, vicedirettore generale responsabile per il cyber del Dis, Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Nel corso di una conferenza stampa, Baldoni ha chiarito che l'attacco "è il più grave avvenuto nel 2018", che "non è partito dall'Italia" e che "la polizia postale sta indagando ma non ci sono evidenze di esfiltrazione di documenti ma solo di dati personali dei titolari delle Pec".

Attacco hacker alla pec

La convocazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ricorda un comunicato del Dis, "avviene come ultimo passo di un piano di protezione cibernetica nazionale scattato immediatamente dopo le 12 di martedì 13 novembre, quando alla Polizia postale arriva la segnalazione del fornitore dei servizi di Posta elettronica certificata (Pec)".

"Ai fini della tutela della sicurezza nazionale, avvisato il presidente del Consiglio, sotto il coordinamento del Nucleo per la sicurezza cibernetica (Nsc) istituito presso il Dis e con la collaborazione dei ministeri di Giustizia e Difesa, la Polizia postale, e dello Csirt nazionale, sono, quindi, stati valutati e mitigati i danni generati dall'attacco".

Secondo il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza gli hacker avrebbero colpito sfruttando alcune vulnerabilità e minacce già conosciute "rispetto alle quali il Governo era già a lavoro da tempo", assicura il Dis.