Instagram, a cosa servono le icone 'nascoste'

Chiamare e videochiamare su Instagram? Tra poco tempo sarà possibile farlo. Il sito di informazione tecnologica TechCrunch ha rivelato che nell’app del social esistono alcune icone nascoste con un’interfaccia, che consentirebbero di chiamare e videochiamare.

Dalla società non è arrivato alcun commento. Le funzioni per ora non abilitate si trovano nell’Android Application Packages (APKs). In quest’estensione si trovano tutte le funzioni inserite in un’app, in attesa che la società ne decida il debutto sullo schermo.

Le due funzioni sarebbero disponibili nell’area del social dedicata alla messaggistica istantanea. Le due funzioni renderebbero Instagram ancora più competitivo di Snapchat, già ora l’utilizzo delle Stories sul social del gruppo Facebook è molto più esteso di quelle di Snapchat.