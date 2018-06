L'iPhone salva vita: ti localizza in caso di emergenza

Arriva una grande novità sul tema sicurezza legata all'iPhone: chi effettuerà una chiamata di emergenza dallo smartphone della Apple, senza riuscire ad indicare il posto in cui si trova, verrà comunque localizzato. Si tratta di una nuova funzione salvavita di iOS 12, svelata dal portale specializzato in tecnologia Apple 9to5Mac.com. A partire da questo autunno, per ora negli Stati Uniti, i soccorritori saranno in grado di accedere ai dati sulla posizione "in modo sicuro e automatico" quando i clienti iPhone chiamano il 911.

Senza perdere di vista la privacy, i dati dell'utente non saranno utilizzati per scopi non di emergenza e solo il 911 sarà in grado di accedere alla posizione durante una chiamata di emergenza.

La tecnologia si chiama Next Generation 911 ed è della ditta partner RapidSOS che mette a disposizione una app per iPhone chiamata RapidSOS Haven che può essere istallata per condividere dati di posizione precisi con i servizi di emergenza.

Per ora in Europa dovremo continuare a utilizzare Advanced Mobile Location (con iOS 11.3) che, insieme a Next Generation 911, viene incontro allo stile di vita attuale visto che 4 chiamate d'emergenza su 5 provengono da dispositivi mobili, afferma Apple.

iOS 12 è stato presentato all'inizio di questo mese al WWDC 2018 e dovrebbe essere rilasciato pubblicamente - con la tecnologia Next Generation 911 gratuita integrata - in autunno. L'aggiornamento del software gratuito sarà disponibile per iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X.