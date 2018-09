Il bug che manda in tilt iPhone e iPad

Basta poco, un piccolo bug, e iPhone e iPad vanno in tilt per qualche secondo. E' quanto ha scoperto un ricercatore che, via Twitter, ha pubblicato il link con il codice colpevole di tale blocco. Si tratta di un piccolo frammento HTML e CSS che finisce per mandare in crash i dispositivi Apple e li riavvia. Una stringa che può bloccare anche le pagine del browser Safari sul Mac.

"Se vuoi provare" ha scritto in un tweet lo sviluppatore Sabri Haddouche, aggiungendo il link con il codice incriminato, nel caso qualcuno fosse intenzionato a osservare il processo con i propri occhi. Ma, ha aggiunto, "non datemi la colpa se decidete di cliccare".

Il codice sfrutta una debolezza del motore di rendering 'WebKit', utilizzato da Apple per alcune applicazioni e per il browser, si legge su TechCrunch. Il magazine ha testato il link sui dispositivi dotati di iOS 11.4.1 confermando che vanno in crash e ripartono. E, in alcuni casi, anche il più recente iOS 12 in versione beta. Contattata dallo sviluppatore, Apple ha fatto sapere che sta indagando.

How to force restart any iOS device with just CSS? 💣



Source: https://t.co/Ib6dBDUOhn



IF YOU WANT TO TRY (DON’T BLAME ME IF YOU CLICK) : https://t.co/4Ql8uDYvY3 — Sabri (@pwnsdx) 15 settembre 2018