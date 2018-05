"Se tocchi il punto nero...": attenzione a questo messaggio su WhatsApp

Gira da giorni un messaggio su WhatsApp che può bloccare e mandare in crash l'applicazione su molti cellulari.

"Se tocchi il punto nero Whatsapp si bloccherà", dice il messaggio ("If you touch the black point then your WhatsApp will hang", in inglese).



Chi non resiste e clicca vedrà l'applicazione di messaggistica crashare per un tempo più o meno e in molti casi addirittura si ritroverà con il sistema operativo bloccato, come spiega Webnews, per cui sarà necessario riavviare il dispostivo. impegnato nel calcolo.

Quello che l'utente non vede nel messaggio è la sequenza di ben 1996 caratteri unicode invisibili, presenti nell'ultima riga del testo. Cliccando, il dispositivo prova a decodificarli finendo per "impallarsi", come si dice. La durata del blocco varia a seconda della potenza del dispositivo.

Al momento non esiste una "cura", ma è probabile che Google rilasci molto presto una patch per risolvere la situazione. Il consiglio per il momento è di non aprire il messaggio.