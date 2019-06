Netflix, brutte notizie per gli abbonati: aumentano i prezzi in Italia

Pessime notizie per gli abbonati alla piattaforma Netflix in Italia. Come avvenuto negli Stati Uniti, anche nel nostro Paese stanno per aumentare i prezzi degli abbonamenti Standard e Premium, mentre al momento resta intatto il profilo Base.

Il rincaro coinvolge chi ha optato il piano Standard, che prevede la visione su due schermi con HD, e chi ha scelto quello Premium con quattro schermi consentiti. Il piano Base resterà a 7,99 euro al mese, invece le altre due tariffe subiranno un incremento rispettivamente di 1 e 2 euro.

Netflix, aumentano le tariffe: i nuovi prezzi degli abbonamenti

Chi vorrà usufruire di un piano Standard con visione in Hd su due dispositivi, non dovrà pagare più 10,99 euro, ma 11,99 euro, mentre chi ha scelto l’Ultra Hd e la fruizione su quattro dispositivi dovrà versare 15,99 euro invece di 13,99 euro. In passato il servizio di serie tv, film e documentari aveva anche sospeso l’opzione del mese di prova gratuito, periodo che ora è stato dimezzato a 14 giorni.

Ecco riassunte le nuove tariffe Netflix:

Base - 7,99 euro invariato - streaming su un dispositivo, risoluzione SD

- 7,99 euro invariato - streaming su un dispositivo, risoluzione SD Standard - 11,99 euro (+1 euro, dai precedenti 10,99 euro) - streaming su due dispositivi, risoluzione HD

- 11,99 euro (+1 euro, dai precedenti 10,99 euro) - streaming su due dispositivi, risoluzione HD Premium - 15,99 euro (+2 euro, dai precedenti 13,99 euro) - streaming su quattro dispositivi, risoluzione UHD

Le nuove tariffe saranno già attive per i nuovi clienti Netflix, mentre i vecchi abbonati riceveranno una notifica mail con un mese di preavviso sull'aumento del prezzo. Inn questo modo i vecchi abbonati avranno tutto il tempo di decidere se rinnovare l'abbonamento con la nuova tariffa o disdire.