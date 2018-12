Smartphone dipendenti? Per chi resiste un anno senza ci sono in palio 100mila dollari

Riuscireste a stare senza il vostro smartphone per un anno? Per chi completa la sfida ci sono 100mila dollari messi in palio da Vitaminwater, un marchio di acque appartenenti al gruppo Coca-Cola.

Per partecipare, scrive la Cnn, bisogna scrivere un post su Twitter o Instagram utilizzando gli hashtag #nophoneforayear e #contest e spiegando come si pensa di impiegare questo anno smartphone-free. Il termine ultimo è l'8 gennaio.

L'azienda selezionerà entro il 22 gennaio il fortunato, che riceverà in cambio del suo smartphone un telefono datato 1996. per le sole chiamate. E' possibile comunque continuare ad usare computer desktop o laptot: il divieto vale solo per smartphone e tablet.

Per chi resiste un anno intero il premio sono 100mila euro. Per chi si arrende e dopo sei mesi corre a riprendere lo smartphone in mano c'è comunque un premio di consolazione da 10mila euro. Naturalmente Vitaminwater ha assicurato che vigilerà e non sarà possibile fare i furbi, effettuando verifiche continue.