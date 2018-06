Nasce "nugo", la app "che cambia il modo di viaggiare". Lo affermano le Ferrovie dello Stato, secondo cui "nugo rivoluziona il viaggio con la possibilità di acquistare in pochi passaggi soluzioni di viaggio integrate con un unico biglietto, scegliendo fra le modalità di trasporto condiviso: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi, con la possibilità di prenotare anche la sosta dell'auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie".

Selezionando partenza e arrivo "il viaggiatore potrà scegliere fra tutte le soluzioni quella in linea con le proprie esigenze in base a durata, mezzi, cambi di vettore e tariffe. Il viaggio, acquistabile con un unico pagamento, sarà personalizzabile grazie a filtri e preferenze, rendendo così gli itinerari sempre più affini alle esperienze del viaggiatore".

Due installazioni "nugo space experience" sono presenti nelle stazioni di Venezia Santa Lucia e Firenze Santa Maria Novella.

Spazi in cui i viaggiatori "potranno entrare nel mondo virtuale di nugo vivendo un'esperienza sensoriale con storie di persone, immagini di città, mezzi in movimento e astrazioni artistiche sul viaggio". Nelle prossime settimane le installazioni "nugo space experience" saranno allestite anche in altre stazioni ferroviarie italiane.