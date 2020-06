Restare connessi alla propria squadra del cuore: disponibile da oggi l’Inter-Net Pack, l’innovativo progetto di Inter e Linkem per i tifosi nerazzurri

Rimanere connessi alla passione del calcio in qualsiasi momento: da oggi è possibile grazie all’Inter-Net Pack, iniziativa lanciata da Linkem, operatore 5G leader italiano della banda ultralarga wireless, e FC Internazionale Milano. L’Inter-Net Pack consentirà ai tifosi nerazzurri di accedere a un esclusivo prodotto dedicato che prevede una serie di vantaggi a loro riservati.

Con la volontà comune di dare seguito alle iniziative annunciate lo scorso agosto in occasione della presentazione della partnership tra Linkem e FC Internazionale Milano, l’Inter-Net Pack consentirà agli utenti di godere di una connessione FWA Internet Linkem senza limiti, oltre a garantire l’accesso a contenuti digitali esclusivi realizzati ad hoc dal Club del cuore dei tifosi nerazzurri. I tifosi potranno accedere a produzioni video e a foto inedite dei giocatori nerazzurri, oltre ad avere la possibilità di partecipare a contest dedicati.

Inoltre, i clienti Inter-Net Pack avranno l’adesione all’Inter Black Membership – programma premium di affiliazione del Club – che include il Welcome Kit con il merchandising ufficiale della squadra e l’accesso a contenuti di repertorio come partite storiche e interviste ai protagonisti della storia del Club, nonché produzioni e contenuti digitali aggiuntivi quali Video Games, Virtual Tour di San Siro, promozioni sul Ticketing e accesso Premium a Concorsi.

Tutti i tifosi Inter d’Italia potranno acquistare l’Inter-Net Pack a partire dal 4 giugno; maggiori dettagli disponibili su www.linkem.com/internetpack e www.inter.it/membership

Francesco Sortino, Chief Marketing & External Relations Officer di Linkem, ha dichiarato:

“Attraverso questa iniziativa vogliamo ribadire la nostra vicinanza a tutti i nostri clienti, soprattutto in questa fase di profondo cambiamento e trasformazione delle abitudini, anche nella gestione delle proprie passioni come per i tifosi. L’Inter-Net Pack consente ai clienti Linkem tifosi nerazzurri di restare connessi alla squadra del cuore e continuare a seguire i propri beniamini anche lontano dal campo. In questa fase di ripartenza e in attesa che le attività sportive e il campionato riprendano in piena sicurezza di giocatori e tifosi, mettiamo a disposizione la nostra flessibilità e capacità di personalizzazione dell’offerta affinché tutti possano restare connessi ai propri cari e alle proprie passioni, attraverso la rete di accesso FWA più estesa d’Europa e già in fase di transizione al 5G pronta per l’abilitazione di numerosi servizi innovativi”.