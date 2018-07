Telefonia, down la rete dati di 3: problemi di connessione in tutta Italia

Da questa mattina tantissimi utenti stanno segnalando problemi alla rete dati della compagnia telefonica 3: in sostanza si possono ricevere messaggi ed effettuare chiamate ma è impossibile navigare in Internet, a meno di non connettersi ad una rete wi-fi.

Inizialmente il problema sembrava riguardare solo il nord Italia, ma con il passare delle ore le segnalazioni si sono molticiplicate in tutta la penisola, a Roma come a Napoli. Diversi utenti segnalano anche l'impossibilità di contattare il call center.

Down la rete dati di 3

La compagnia telefonica ha ammesso il problema e ha assicurato che l'inconveniente verrà risolto al più presto. "Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio", il messaggio postato dalla 3 su Twitter.

Stiamo riscontrando problemi sulla nostra rete dati, il servizio verrà ripristinato al più presto. Ci scusiamo per il disagio. — 3 Italia (@Tre_It) 10 luglio 2018