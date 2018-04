Il robot che costruisce una sedia di Ikea in 9 minuti

Solitamente non bastano pochi minuti per costruire una sedia di Ikea, ma esiste qualcosa in grado di farlo in 9 minuti, 8 e 55 secondi per la precisione.

E non parliamo di uomini, ma di robot progettati da un team di ingegneri della Nanyang Technological University di Singapore che riescono rapidamente a individuare i pezzi giusti, inserire e avvitare viti e tassellini appositi al loro posto e ad assemblare il tutto con precisione.

Gli "amici" elettronici, insomma, che tutti vorrebbero avere a casa. Lo sanno benne quelli che almeno una volta nella vita si sono cimentati nel montaggio di mobili del colosso svedese dell'arredamento.