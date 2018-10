Dalle pulizie al giardinaggio: i nuovi robot tuttofare

Al World Robotic Summit di Tokyo, in Giappone, sono stati presentati i nuovi modelli di robot tuttofare, in grado si soddisfare mansioni di ogni genere.

Dagli umanoidi con sembianze simili a famosi presentatori tv giapponesi che parlano e interagiscono, ai robot che fanno le pulizie, consegnano la posta, mettono in ordine, fanno shopping e spesa.

E ce ne sono anche alcuni, comandati in remoto da persone in carne e ossa che indossano visori e sensori, che riescono a sistemare in modo perfetto e ordinato un giardino zen.