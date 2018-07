Ruby, l'infaticabile cameriera robot

E' in grado di muoversi con agilità tra tavoli e divanetti, riesce a portare due vassoi contemporaneamente con cibo e bevande ed è pronta ad accontentare ogni cliente. Stiamo parlando di Ruby, robottina-cameriera, realizzata in Giappone, l'attrazione del "Drink and Spice Magic Restaurant" di Dubai, dove si serve cibo cinese e indiano con questa dipendente speciale, infaticabile.

"Non è mai stanca e non si sente mai frustrata, non importa quanto la fai lavorare, lei può lavorare tranquillamente dalle 7 alle 2 del mattino" dice Arif Mohammad, direttore del ristorante.

E il vantaggio non è solo questo; la persona in carne e ossa che la muove e le impartisce gli ordini resta nell'ombra, con lei i clienti non possono lamentarsi. "Non è mai capitato, nessuno si lamenta con Ruby, anche se ha qualcosa da ridire. A volte può capitare che ci sia da lamentarsi per il cibo, ma quando la vedono iniziano a ridere e poi vogliono subito farsi foto e video con lei".