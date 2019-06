Sky, problemi oggi 13 giugno: "Molti canali non si vedono"

Sky non funziona? State riscontrando anche voi problemi con i canali Sky oggi 13 giugno? Nelle ultime ore sono saltati diversi canali della piattaforma pay per view satellitare: sono tante, sui social e sul sito downdetector.it, le segnalazioni di utenti alle prese con problemi sui canali del pacchetto Sport, i Fox, i +1, History Channel. L'errore restituito sullo schermo della tv parla di un problema di sintonizzatore del canale. Potrebbe trattarsi di un guasto centralizzato, che quindi non ha nulla a che vedere con le apparecchiature dei singoli clienti. "Non riesco ad accedere a Skygo e nemmeno il sito di Sky è accessibile", segnala un utente su Twitter.

I tecnici di Sky stanno cercando di risolvere il problema prima possibile.

Problema Sky oggi: alcuni canali non si vedono

I problemi con i canali Sky permangono da ogni parte d'Italia: c'entra poco, a quanto pare, la zona da cui ci si sintonizza, in quanto il disturbo pare non essere strettamente collegato ai singoli impianti. I problemi Sky del 13 giugno hanno impattato - secondo le segnalazioni - anche i servizi Sky Go e Sky Go Plus, utilizzati per seguire i canali della pay per view di Murdoch in mobilità, quando non si è a casa.

Ecco alcune segnalazioni di utenti Sky su downdetector.it. "Ho tutti i canali Fox down e i vari 400, invece funziona Sky tg24 e i canali 200 (sport)". "Stavo guardando Sky go plus e ad un certo punto è saltato tutto dicendomi che non avevo le autorizzazioni necessarie. E non riesco ad accedere all'area faidate", scrive Silvia. Un altro utente scrive che "anche a me non si vedono molti canali, alcuni fox, alcuni sport (tra cui 202 e 203 dove trasmettono i mondiali), canali cinema (compresi i premium che non si sono mai visti bene) history channel ed altri dal 408 in poi". "Dalle 12.45 circa a Roma si vede solo TG24. Al telefono Sky dice che è un problema loro", scrive Filippo.

Stamattina un incendio si è sviluppato nella sede degli studi Sky a Roma, in via Salaria. La palazzina è stata sgomberata. Da accertare le cause, a parte l'apprensione nessuno è rimasto ferito né intossicato.