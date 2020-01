TikTok, falla nella privacy: dati e video a rischio

Attenzione utenti di TikTok, l'app diventata molto popolare tra i più giovani. Una falla nella sicurezza del social metterebbe a rischio la sicurezza dei dati personali e la privacy dei video. Il bug è stato scoperto dai ricercatori di sicurezza di Check Point Research, gli stessi che qualche settimana fa hanno segnalato una falla in WhatsApp, poi corretta.

Anche in questo caso la vulnerabilità è stata corretta, ma gli utenti dovranno aggiornare l'applicazione per proteggersi e non rischiare che gli hacker abbiano la possibilità di caricare o cancellare i video, cambiare status o estrarre dati personali come nome e cognome, indirizzo e-mail e data di nascita.

"Queste operazioni – scrivono gli esperti di Check Point Research - possono essere fatte attraverso l'infrastruttura di messaggistica di TikTok, iniettando ed eseguendo un codice dannoso, oppure reindirizzando la vittima verso un sito web dannoso sotto le spoglie di tiktok.com".

Già lo scorso novembre Check Point Research aveva informato di questa vulnerabilità ByteDance, la società proprietaria di TikTok, e nel giro di un mese è stato possibile porre rimedio al problema.

TikTok, falla nella privacy, Unc: "Un fatto gravissimo"

Il bug di TikTok ha messo in allarme le associazioni dei consumatori, come testimonia la nota dell'Unione Nazionale Consumatori: "Un fatto gravissimo! Una falla nella sicurezza di una chat è già un fatto grave. Ma in questo caso lo è ancor di più, considerato che l'app è utilizzata da giovanissimi, minorenni".