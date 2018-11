Tim credito negativo: addebiti falsi agli utenti, ecco cosa sta succedendo

"All’improvviso, senza aver fatto nulla, il mio numero TIM è andato in negativo di € 130,85 e, considerando i circa 20 euro di credito, mi avete sottratto 150 euro! Adesso non posso né chiamare né navigare! Si può sapere che cavolo avete combinato?". Questo è uno dei tanti messaggi che gli utenti Tim stanno postando sui social per segnalare un disservizio piuttosto singolare . Che cosa è successo? In sostanza, a causa di un bug, molti utenti si sono ritrovati con il credito azzerato, anzi in rosso. In alcuni casi l’importo addebitato senza motivo è stato piuttosto consistente, ai limiti dell’assurdo: "Niente credito, niente giga, Più di 500 euro accreditati! Cellulare totalmente inutilizzabile per un’intera giornata!" scrive ad esempio un altro utente. Qualcuno si è visto addebitare anche 5, 10 o 20mila euro.

Tim, credito negativo: che cosa sta succedendo

Come abbiamo accennato, si tratta però di un addebito fasullo. Per essere chiari: non siete rimasti vittima di nessuna truffa. La compagnia telefonica ha ammesso di aver riscontrato "un'anomalia tariffaria che ha impattato il credito residuo", aggiungendo che "sono in atto tutti gli interventi per un pronto ripristino". Secondo Tim "la gestione sta procedendo con il risanamento a fasi progressive" con "bonifiche massive".

La maggior parte degli utenti ha già ricevuto il rimborso del proprio credito e in breve dovrebbe tornare tutto nella normalità. Qualcuno però chiede di essere risarcito: "Signori non è accettabile dopo quasi 24 ore di blocco telefono per problemi di Tim credito negativo 978 € questa mattina credito OK ma Rete Dati Banda 0 non si naviga Chiedo un rimborso come è stato per i clienti Vodafone quando hanno avuto un down di poche ore!", scrive ad esempio un utente vittima del disservizio. Altroconsumo ha fatto sapere che sta monitorando la vicenda per tutelare i consumatori.