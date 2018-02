Twitter, la crisi è finita? Per la prima volta la società Dorsey è in attivo

Primo trimestre in utile per Twitter da quando si è quotato in Borsa, oltre quattro anni fa. Nell'ultimo trimestre del 2017, il social network ha messo a segno profitti per 91,1 milioni di dollari, contro una perdita di 167,1 milioni dello stesso periodo del 2016.

I ricavi tra ottobre e dicembre sono saliti del 2% annuo a 732 milioni di dollari, oltre le attese degli analisti per 687 milioni. Il gruppo ha detto che il numero di persone che usano la sua piattaforma mensilmente è cresciuto del 4% annuo a 330 milioni, leggermente sotto le stime per 333 milioni; rispetto al trimestre precedente, il dato è rimasto invariato.

Jack Dorsey, l'amministratore delegato di Twitter, si è detto "orgoglioso dei progressi costanti fatti nel 2017" e di essere "fiducioso" per il futuro. Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di 108 milioni di dollari, in netto calo da quella di 456,87 milioni del 2016. I ricavi sono scesi del 3% in un anno a 2,4 miliardi di dollari.

Twitter: cresce il fatturato, diminuiscono i costi

Trecentotrenta milioni gli utenti mensili, in crescita solo del 4% anno su anno, ma crescono gli utenti attivi ogni giorno.

Cresce il coinvolgimento merito anche del raddoppio dei caratteri, da 140 a 280 e anche della modifica dell'algoritmo che valorizza profili con cui si interagisce di più.

Più tweet, più fatturato: nel 2017 è cresciuto del 2% attestandosi su 732 milioni di dollari, mentre la cura di tagli e riduzione dei costi ha portato alla società un risparmio di 240 milioni di dollari. Twitter spende meno per gestire la piattaforma e ottiene più coinvolgimento.

I ricavi pubblicitari crescono ma la vera gallina delle uova d'oro sono sempre i "data licensing": Twitter guadagna il 10% in più dalla vendita dei dati degli utenti.