Instagram lancia i video verticali lunghi fino a un'ora

Novità su Instagram. Il social network raggiunge un miliardo di utenti e con IGTV lancia una nuova sfida ai colossi come YouTube, Facebook o Snapchat. Si tratta di un nuovo spazio in cui le persone possono guardare video verticali, della durata massima di un'ora, dei loro profili Instagram preferiti.

Ma IGTV è diverso dalla tipica esperienza video mobile, ci tengono a precisare dal social network: è stato pensato, dicono, per assecondare il modo con cui le persone utilizzano il telefono: per questo motivo, i video sono a schermo intero e verticali.

La riproduzione si avvia non appena si apre l'applicazione, quindi non c'è bisogno di fare una ricerca per iniziare. IGTV, inoltre, si basa sui contatti che si hanno su Instagram, quindi è possibile poter guardare i contenuti realizzati dalle persone che già si seguono e allo stesso tempo scoprirne nuove. Il servizio è già disponibile in tutto il mondo e per celebrare il lancio alcuni tra gli account Instagram più seguiti, come quello di Selena Gomez, hanno iniziato subito ad aggiungere video ai loro canali.