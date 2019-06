Vodafone down, problemi alla rete fissa e mobile in tutta Italia

Dopo i problemi con i canali Sky, anche gli utenti Vodafone hanno avuto a che fare con un malfunzionamento che ha messo ko la rete della compagnia telefonica, sia fissa che mobile. Sul sito DownDetector, che offre una panoramica delle informazioni di stato e interruzioni di servizi di telefonia e non solo, è possibile vedere la mappa dell'Italia con le zone maggiormente colpite dal problema tecnico nella giornata di oggi, giovedì 13 giungo.

Il 52% dei segnalazioni in arrivo dagli utenti riguardano malfunzionamenti legati alla rete internet e provengono principalmente dalle grandi città a partire da Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna. Su Twitter l'hashtag #vodafonedown è tra i principali trend topic.

''Subito indennizzi automatici in favore degli utenti coinvolti dal disservizio'': a chiederlo il Codacons, a seguito dei malfunzionamenti sulle rete Vodafone che stanno interessando sia la rete fissa sia quella mobile in tutta Italia.

“Migliaia di utenti non riescono ad utilizzare i servizi telefonici o a navigare su internet a causa del black out di Vodafone – spiega il presidente Carlo Rienzi – Un disagio che può trasformarsi in un vero e proprio danno per chi usa il telefono fisso o mobile per lavoro o affari. Per tale motivo invitiamo formalmente Vodafone a riconoscere ai propri clienti coinvolti nel disservizio un indennizzo diretto, attraverso bonus in denaro su conti telefonici e schede ricaricabili, proporzionale al tempo in cui la rete fissa e mobile è stata inutilizzabile o ha funzionato a singhiozzo”.