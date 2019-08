WhatsApp, la bufala dei 1000 giga in regalo

Nuova truffa su WhatsApp. L'allarme è stato lanciato dagli analisti di Ezet, un'azienda di Israele specializzata in software antivirus.

In questi giorni molti utenti stanno ricevendo un messaggio nel quale si afferma che Whatsapp regalerà 1.000 gigabyte di internet gratis per festeggiare i 10 anni di vita. Si tratta però di una bufala.

Per attivare la promozione, ovviamente fasulla, gli utenti sono invitati a cliccare su un link. L'obiettivo è quello di dirottare il traffico su un portale dalla grafica simile a quello della popolare app di messagistica creato per rubare dati sensibili agli utenti. Insomma, si tratta della solita fake news: non c'è nessun tipo di omaggio per il decimo anniversario di WhatsApp.

Il sito - stando a quanto dicono gli esperti - non contiene malware o virus. Tuttavia per evitare qualsiasi rischio il consiglio è quello di ignorare il messaggio.