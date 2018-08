Rivoluzione WhatsApp, ancora un cambiamento nell'ultimo aggiornamento

WhatsApp cambia. Di nuovo. L'ultimo aggiornamento porta infatti con sé un'altra novità, dopo la funzione "Segnalazione messaggi inoltrati" e l possibilità agli amministratori dei gruppi di essere gli unici in grado di inviare messaggi all'interno della chat collettiva.

Il blog ufficiale dell'app di messaggistica ha infatti annunciato l'arrivo di chiamate di gruppo sia voce che video, per un massimo di quattro persone. La funzione è già attiva in Italia, su iOs e Android.

Per effettuare videochiamate di gruppo basta avviare una chiamata e toccare il nuovo pulsante "aggiungi partecipante" (si trova in altro a destra) e aggiungere così altri contatti.

Per quanto riguarda la sicurezza, WhatsApp specifica che si tratta di chiamate "crittografate end-to-end", capaci di "funzionare in modo affidabile in tutto il mondo in diverse condizioni di rete".