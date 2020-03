WhatsApp, come attivare la funzione "dark mode"

Dopo settimane di attesa è disponibile la modalità dark mode per WhatsApp. In buona sostanza si tratta di un tema grafico scuro che secondo gli sviluppatori dell’app permette di affaticare meno gli occhi, soprattutto durante le ore notturne. Il dark mode è compatibile sia con i sistemi iOS che Android.

Dall’azienda spiegano di aver lavorato per migliorare la leggibilità e dunque "ridurre al minimo l'affaticamento della vista e utilizzare colori più vicini alle impostazioni predefinite del sistema", e "la gerarchia delle informazioni" per aiutare gli utenti a "focalizzare con facilità la loro attenzione su ogni schermo. Per questo abbiamo utilizzato il colore e altri elementi di design per far risaltare le informazioni più importanti".

Per attivare il dark mode gli utenti su Android 10 e iOS 13 devono andare sulle impostazioni di sistema. Per Android 9 e versioni precedenti bisogna invece andare nelle Impostazioni > Chat > Sfondo > e selezionare "Dark".