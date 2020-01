WhatsApp down, non funziona: impossibile inviare foto, video e messaggi audio

WhatsApp down: l'app di messaggistica istantanea del gruppo Facebook non funziona per l'invio di messaggi vocali, foto e video. Si registrano problemi tecnici in diverse aree del mondo, tra cui l'Europa occidentale, Italia compresa: dalle ore 12 italiane è impossibile inviare contenuti multimediali quali foto e video e messaggi vocali.

Tutto regolare, invece, per i messaggi di testo. Secondo il sito specializzato DownDetector, lo stesso disservizio è stato segnalato nel Golfo Persico, in India, nel Sud Est Asiatico e nella Cina meridionale.

WhatsApp down, non funziona: cosa sta succedendo

Il profilo Twitter @Wabetainfo - sempre informato sulle novità dell'app - evidenzia che è impossibile inviare audio, video, gif, foto e stickers. Il tweet è seguito da repliche di utenti che scrivono dal Brasile, dall'Indonesia, dall'India, dal Pakistan per segnalare problemi. E sul social, prevedibilmente, l'hashtag #WhatsAppDown è diventato di tendenza. Alcuni utenti segnalano problemi anche con Facebook e Instagram. Sia Instagram che WhatsApp fanno parte del gruppo Facebook Inc, rispettivamente dal 2012 e dal 2014. Non sono noti i motivi dei disservizi.

Aggiornamento - Diversi utenti ci segnalano che le anomalie, registrate nella tarda mattinata italiana, sono via via scomparse nel corso della giornata.

MA CHE TI ABBIAMO FATTO DI MALE ZUCKERBERG#whatsappdown pic.twitter.com/W25O6Oz4x4 — 🖤Emily⁷🦢 Tae ti amo 💙 (@TaesmileO) 19 gennaio 2020





Che bello non ricevere più vocali da whatsapp per un po’...🙈😂#whatsappdown pic.twitter.com/oQMtQyunOf — 尺口れれㄚ Veneziani (@ronny_veneziani) 19 gennaio 2020