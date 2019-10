WhatsApp, chat e notifiche: la gradita novità

C'è chi le ama e chi le odia, ma è difficile sottrarsi alle chat su WhatsApp, non tanto per quelle singole, quanto per quelle in gruppo, in cui basta distrarsi qualche ora per trovare centinaia di messaggi non letti.

Ma per gli utenti della più diffusa app di messaggeria istantanea è in arrivo una novità che molti gradiranno, relativa proprio alle chat silenziate, che di solito sono quelle che non si intende più seguire o quantomeno da cui non si vuole essere disturbati.

WhatsApp, chat e notifiche: cosa cambia

Con un aggiornamento per la versione 2.19.110, per iOS e quindi per iPhone, la chat non mostrerà più i badge di notifica quando si ricevono nuovi messaggi in una qualsiasi chat in modalità silenziosa. Fino ad oggi si poteva silenziare ogni tipo di chat, per cui veniva disattivato sia il suono che la vibrazione della notifica, ma rimaneva il contatore dei messaggi non letti, che induce spesso gli utenti a riaprire l'applicazione per poter scoprire in quale conversazione sono arrivati i messaggi, anche se questi sono arrivati in un gruppo silenziato.

La novità contenuta in questo aggiornamento riguarda soltanto gli smartphone con sistema operativo iOS, visto che per Android è già possibile selezionale la spunta “mostra notifiche”, nel momento in cui si decide di silenziare una chat, singola o di gruppo.