WhatsApp, i gruppi "cambiano pelle": così saranno utili e si ridurrà il rumore di fondo

Una bella novità, senz'altro attesa da molti utenti, per i gruppi WhatsApp. L'obiettivo? Rendere i popolari gruppi che ognuno di noi "ha sul cellulare" davvero utili, quando ve ne sia la necessità. WABetaInfo, sito specializzato, rende noto che un recente aggiornamento dell'app di messaggistica potrà rendere le chat più "silenziose".

WhatsApp, novità per i gruppi

Che cosa significa? In pratica l'amministratore del gruppo potrà impedire ai partecipanti l'invio di testi, messaggi vocali, foto o video, mediante l'opzione "Solo Amministratori".

Stop messaggi inutili

Un modo rapido e intelligente per azzerare il rumore di fondo, e far sì che il gruppo WhatsApp dia spazio solo ai messaggi davvero importanti. Una modifica in tal senso non era più rinviabile, perché troppo spesso i gruppi vengono invasi da messaggi fuori contesto, foto "simpatiche", video "esilaranti" e amenità varie.

Gli utenti continueranno a far parte del gruppo e potranno così ricevere messaggi, ma senza la possibilità di inviarne. Scommettiamo che la funzione "silenzia gruppo per un anno" inizierà, pian piano, a essere sempre meno utilizzata?